تفقده رئيس الوزراء.. كيف يستفيد المواطن من مشروع القطار الكهربائي؟

ينتظر الكثيرون، افتتاح مشروع القطار الكهربائي الجديد، الذي من المقرر تنفيذه على أعلى المستويات، وعلى الطراز الأوروبي، وهو ما أكده الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد افتتاح مشروع القطار الكهربائي، معلنا عن موعد افتتاحه تزامنًا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إدخال وسائل مواصلات حديثة في مصر لإحداث طفرة كبيرة بها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT «السلام- العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، واطلع على الموقف التنفيذي لعدد من محطات مشروع القطار الكهربائي الخفيف، بدأها بتفقد أعمال محطة العبور والتي بلغت نسبة تنفيذها 67%، ومتابعة أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، وما تشمله من أعمال تتعلق بالبازلت، والفلنكات، والقضبان.

قرابة 3 أشهر متبقية على افتتاح القطار الكهربائي الجديد، وسط ترقب من المواطنين لوسيلة المواصلات الجديدة التي ستحل على مجتمعهم، وسط تساؤلات البعض حول مدى استفادة المواطن البسيط منه، وماذا تبقى في أعمال تنفيذه.

خبير نقل: المواطن سيستفيد من القطار الكهربائي ويسهل عليه الوصول إلى أماكن السياحية

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور مجدي صلاح، أستاذ الطرق والنقل كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن مشرؤوع القطار الكهربائي مهم للغاية وله أهميات متعددة في نقل الركاب والبضائع، موضحً أنه يساهم في ربط مناطق ببعضها مثل العين السخنة بالبحر الأحمر والميناء الجديدة التي من المقرر إنشائها بالقرب من العلمين.

وأضاف «صلاح» لـ«الوطن»، أن الخطوط للقطار الكهربائي تخدم أماكن جديدة في الصحراء الغربية وتربطها مع الغردقة والأقصر وأسوان كمناطق سياحية، ما سيفيد المواطن ويسهل عليه الوصول إلى أماكن السياحية الأساسية، ويضفي مزيد من اليسر أمام السياح الأجانب في التمتع بأماكن مصر السياحية والتنقب بينها بشكل أكثر مرونة.

وشدد خبير النقل وشدد على أهمية القطار الكهربائي في نقل البضائع، لافتًا إلى أن المجتمع كان في حالة لوجود نهل كهربائي للباضائع للمساهمة في التخفيف من نقلها بواسطة شبكة الطرق القومية، والذي يؤدي إلى الإضرار بها على المدى البعيد نتيجة للأحمال التقيلة.

كما أكد على أهمية خط «السلام - العاصمة الإدراية»، حيث يؤدي إلى المزيد من الربط في القطاع الشرقي مع العاصمة الإدراية، والذي يساهم بدوره في نجاح التعمير بالعاصمة وسهولة انتقال المواطنين إليها ونجاح تنمية المشروع.

وتابع، أن سكان القاهرة والجيزة وقرى الصعيد ووجه بحري، سيصبحون وكأنهم في دائرة سكنية واحدة، حيث تصبح المكسافة بين أكتوبر وأسوان 4 ساعات فقط، وذلك يرجع لفضل شبكة القطار الكهربائي.

ماذا تبقى في تنفيذ القطار الكهربائي؟

ومن جانبه، قال أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن المشروع عدده في المرحلة الأولى 12 محطة، وتبلغ مساحته 70 كيلومترًا، بداية من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية مرورًا بالعاشر من رمضان، بينما المرحلة الثانية ستشهد 4 محطات إضافية وتصل لـ94 كيلو مترًا، مشيرًا إلى أن كل محطة بها 4 مداخل، وبنسبة 86 % تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مدنية بكامل المشروع.

وأوضح وزيرالنقل، أن موعد افتتاح مشروع القطار الكهربائي، تم اختياره بعناية ليكون إحتفالا بدخول وسيلة مواصلات حديثة في مصر، تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أنه بلغت نسبة التشطيبات في القطار الكهربائي بنسبة 88%، موضحاً أن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.