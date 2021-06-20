أسعار الحديد والأسمنت اليوم: لا زيادة حتى آخر يونيو

شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت، اليوم الأحد، استقرارًا سعريا منذ إعلان شركات الحديد أسعار شهر يونيو، في أسواق المحافظات.

وأعلنت شركات الحديد، تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجاري، لتستقر «أسعار الحديد» بدون زيادة خلال الـ20 يوم الأولى من الشهر الجاري.

فيما عانت «أسعار الأسمنت» اليوم، من تذبذب واضح في الأسعار، وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية

أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 20يونيو 2021.

- سجل حديد التسليح «عز» سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى للبيع بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.ن- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيهًا.

ويباع حديد التسليح فى الاسواق باكثر من سعر بعد مخاوف من مزيد من تراجع الأسعار عالميا

أسعار الأسمنت المسلح

سجلت أسعار الاسمنت استقرارا سعريا اليوم الأحد 20 يونيو 2021

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 800جنيهًا وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 775جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر780جنيهًا.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص باع الطن بسعر 785جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر590 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 590 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر600 جنيه.

- أسمنت السويد ى يباع بسعر 600 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الجبس

فيما استقرت أسعار الجبس، اليوم الاثنين 13يونيو 2021، وجاءت كما يلي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.