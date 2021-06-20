الخميس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، يوم الخميس القادم بالمدارس، فور الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات بدقة متناهية خلال الأيام المقبلة، ثم إعتماد النتيجة من محافظ أسيوط اللواء عصام سعد ليتم إعلانها بشكل رسمي على موقع المديرية، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسيوط

انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب

وكانت أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، انتهت، أمس، فى محافظة أسيوط والتى بدأت منذ الأربعاء قبل الماضي، وسارت بانتظام ويُسر.

مراجعة دقيقة لأوراق إجابات الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية

وأشار المصدر إلى أنه بناءا على تعليمات وكيل الوزارة محمد عبد المحسن يتم مراجعة أوراق الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فى جميع المواد وذلك بدقة متناهية حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على حقة ومن ثم إعلان أسماء الطلاب الأوائل.

توفير الراحة وتذليل العقبات أمام المصححين

وأعلن محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات أمامهم حتى يجرى التصحيح في جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها، للعمل على حلها، مشدد على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة ومنح كل طالب حقه.