السعودية تدرس إلغاء قرار إغلاق المحلات في أوقات الصلاة

أفادت صحيفة «عكاظ» السعودية، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية سيصوت غدا الإثنين على «توصية إضافية على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة الشؤون الإسلامية، مقدمة من الأعضاء عطا السبيتي والدكتور فيصل الفاضل والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة لطيفة العبدالكريم، تطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة، ويشمل ذلك محطات الوقود والصيدليات».

وفي رأي مقدمي التوصية إلى مجلس الشورى، فإن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم ينص عليه القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة، مؤكدين على أن آيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة.

وذكرت الصحيفة في خبر لها: «استندت التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟».

وقالت جريدة الرياض، اليوم الأحد، في خبر لها إن اللجنة القضائية بمجلس الشورى تعترض على التوصية التي تقدم بها الأربعة أعضاء، لكن سيطرح القرار للتصويت غدا الإثنين، مشيرة إلى أن المقترح ينص على عدم إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة، والذي يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة كالمسافر والمريض لذلك ينبغي الموازنة بين الإغلاق ووقت الصلاة.