بينهم 10 أطفال.. 27 مصابا بكورونا في مستشفيات جامعة أسيوط

أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تفاؤله بانحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا وهو ما ظهر من خلال انخفاض أعداد المصابين في التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بعد انخفاض معدلات المرضى المصابين بالفيروس التي تستقبلهم مستشفيات أسيوط الجامعية والقائمة حالياً على علاج 27 حالة فقط تتضمن 17 مريضا بالغا و10حالات لأطفال تحت سن 15 سنة.

35حالة إصابة بين البالغين خلال شهر

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن حالات الإصابة بين البالغين بلغت في مطلع شهر يونيه الجاري نحو 35 مصابا ، بينما وصل عدد المرضى حاليا 17 مريضا فقط بالمستشفى الجامعي الرئيسي ليصل العدد الإجمالي الذي استقبله المستشفى منذ بدء الجائحة 1664 حالة، مضيفاً أن الوضع الصحي للمرضى يتضمن 6 حالات مستقرة، و6 حالات بالعناية المركزة إلى جانب 5 حالات على أجهزة التنفس الصناعي.

المستشفى الجامعى إستقبل 44 طفلا مصابا بكورونا منذ بداية الجائحة

أما الأطفال المصابين بفيروس كورونا فكشف الدكتور علاء عطيه عن حدوث زيادة نسبية في عدد الحالات والتى بلغت 10 حالات مقارنة بمطلع الشهر الجارى والتى كانت تبلغ فيه 5 حالات فقط وفق أخر تقارير مستشفى الأطفال الجامعى ليبلغ عدد الأطفال المترددين عليها منذ بدء الجائحة 44 مصابا، مشيراً إلى استقرار الوضع الصحي للأطفال الثمانية.