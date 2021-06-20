التخطيط: 585 مشروعا بالقاهرة بتكلفة 35 مليار جنيه تعيد للعاصمة بريقها

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العدد الحادي عشر من تقرير «مُتابعة المواطن في المحافظات» خلال عامي «18/2019- 19/2020» لمحافظة القاهرة، ويتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من تنفيذ 585 مشروع تنموي بمحافظة القاهرة بتكلفة كلية تقدر بنحو 35.3 مليار جنيه في 6 قطاعات هي «الإسكان، الكهرباء، النقل، الري، التنمية المحلية، والتعليم».

وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: «القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي، والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة»، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 81.5 مليون جنيه، منها تأهيل ترعتي الحاجر وخشاب بحلوان.

وفيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: «ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع»، لفت التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 95 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 665 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 2139 فصلًا في كافة المراحل التعليمية.

كما أوضحت الوزارة، في تقريرها، أنه في إطار تحقيق الهدف السادس: «ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة»، فقد تم الانتهاء من مشروع تحسين الصرف الصحي بشارع الخليفة المأمون، ومحطة صرف صحي (14، 16) وخط المياه بالقاهرة الجديدة، وتوسعات صرف صحي حلوان البلد.

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: «ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة»، أكد التقرير الانتهاء من إنشاء المحطة البخارية الثانية بمحطة توليد جنوب حلوان (قدرة 650 ميجا وات)، وإنشاء خط زهراء المعادي / جنوب حلوان بطول 180 كم، ومحطة محولات منشية ناصر (سعة 495 م.ف.أ)، وتوسيع محطة محولات السبتية (السعة المضافة 125 م.ف.أ).

كما تم الانتهاء من تنفيذ 73 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية «الكهرباء والإنارة» بتكلفة 186 مليون جنيه، نتج عنها إنارة 1450 شارعًا، وتركيب وإحلال وتجديد حوالي 23 ألف عامود، ومد كابلات جديدة بطول 295 كم، وتوفير 142 ألف من معدات ومهمات الإنارة.

وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: «إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار»، تم الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وازدواج خط مترو الأنفاق (المرج - المرج الجديدة) والطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة تزيد على ملياري جنيه، نتج عنها رصف طرق وشوارع داخلية بطول 431 كم، وإنشاء وتطوير 26 كوبري.

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، منها الأسمرات 3؛ لتوفير 7440 وحدة سكنية وإزالة الخطورة عن 7 مناطق، والمحروسة (2،1)، وإنشاء حوالي 41 ألف وحدة إسكان اجتماعي في مدينتي بدر و15 مايو.

وأكد الانتهاء من تنفيذ 101 مشروع، ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، منها تطوير ورفع كفاءة 59 مبنى إداري، وتوصيل المرافق لنحو 18.4 ألف وحدة سكنية بالأسمرات (3،2،1)، و4776 إسكان المحروسة (2،1)، وتشطيب وتوصيل المرافق لنحو 7930 وحدة سكنية بمدينة بدر، وإنشاء 198 وحدة سكنية بمدينة النهضة، علاوةً على إنشاء مجمع حرفي لورش السيارات بطريق العين السخنة، و2 سوق للباعة الجائلين.

وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: «اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته»، تم الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 73 مليون جنيه، نتج عنها استكمال تطوير مجزري البساتين و15 مايو، وتوريد 1390 معدة لتطوير 7 حدائق عامة، وتطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العاصمة ستستعيد الكثير من بريقها خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى التخطيط لعدد من المشروعات الكبرى داخل القاهرة في قطاعات النقل والسياحة والآثار والخدمات والمرافق، بالتوازي مع التقدم الكبير في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.