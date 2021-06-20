مودة الأدهم تصل «جنايات القاهرة» لحضور جلسة الحكم وحنين حسام تغيب

وصلت مودة الأدهم الشهيرة إعلاميا بفتاة التيك توك، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، فيما غابت حنين حسام عن الحضور على ذمة القضية نفسها، وذلك لحضور جلسة محاكمتها بتهمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلال أطفال في الفيديوهات التي كانا يقدمونها عبر تطبيقي «إنستجرام» و«تيك توك».

وأحالت النيابة العامة المتهمتين و3 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالإتجار في البشر عن طريق استغلال أطفال لم يبلغوا الـ 18 من عمرهم، في صناعة فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأول وهو ضابط بمباحث الآداب، إن المتهمة حنين حسام استغلت شهرتها على مواقع التواصل وتأثيرها على الفتيات صغار السن، بإعداد فيديو نشرته، في مارس 2020، لدعوة واستقطاب الفتيات لتشغيلهن كمذيعات في تطبيق «لايكي»، وهو الفيديو الذي تم رصده على موقعي «يوتيوب» و«فيس بوك».

كما أوضح الضابط، أن المتهم الثالث ويُدعى «محمد عبدالحميد» مدير وكالات تطبيق لايكي، لقّن المتهمة حنين حسام، محتوى هذا الفيديو، واستجابة لتكليفه، نشرته على تطبيق «إنستجرام»، ودعت فيه الفتيات القاصرات والبالغات على حد سواء، للقاء شباب عبار الوكالة التى أسستها، عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة، خلال فترة العزل التي كانت تمر بها البلاد، بسبب جائحة كورونا.

وأكد الضابط الشاهد، أن هذه الدعوة تحمل فى طياتها تحريضا على الفسق والفجور مقابل حصول الفتيات على أجر، يتحدد على مدى اتساع المتابعين للمحادثات التي تجري.. وتابع أن قصد المتهمة حنين من وراء تلك الدعوة هو تحريض الفتيات على ارتكاب أفعالا مخلة بالآداب.

وأكد الضابط أن المتهمة مودة الأدهم، ظهرت في عدة فيديوهات وهي تؤدي حركات راقصة بشكل خارج عن الآداب العامة وبرفقتها طفلة تُدعى «حنين» وشهرتها «ساندي»، حيث تفاخرت مودة فى الفيديو أن الطفلة التي برفقتها «مرتبطة» بأحد الشباب، ودعت الفتيات للإمتثال لها، مؤكدا أن ذلك عاد على المتهمة بمكاسب مادية.

وأكد ضابط آخر أن المتهمة حنين حسام، وفي سبيلها لاستقطاب الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات، وضعت رابطا على مقطع الفيديو الذي نشرته بحسابها على تطبيق «إنستجرام»، باسم «لايكي الهرم»، لدعوة الفتيات للإانضمام له خلال فترة العزل المنزلي.

وأشار إلى أن تحرياته السرية أكدت أن المتهمة مودة الأدهم، استغلت طفلة وطفل، فى تصوير مقاطع فيديو راقصة، ونشرتها على حساباتها.