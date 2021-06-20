«تأشيرة دخول الدول».. تعرف على اللقاحات المعتمدة لمواجهة كورونا

إجراءات احترازية تعلن عنها الدول بشكل مستمر لمواجهة فيروس كورونا وتقليل أعداد الإصابات ومن بين الإجراءات عدم السماح لدخول الدول إلا بتلقي جرعات لقاح كورونا والتي تختلف نوعية اللقاحات المعترف بها من دولة لأخرى.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» اللقاحات المعتمدة لدخول كل دولة، وفقًا لكل من وزارة الصحة بعدد من الدول وموقع CNN، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

اللقحات المعتمدة داخل الدول

اللقحات المعتمدة في السعودية

في حال الرغبة لدخول المملكة العربية السعودية فيتمّ تقديم شهادة تثبت تلقي أحد اللقاحات الآتية:

1- فايزر- بيو إن تك.

2- موديرنا.

3- إسترازينيكا.

4- جونسون آند جونسون.

اللقاحات المعتمدة في الإمارات

واعتمدت الإمارات العربية المتحدة، 4 لقحات حال الرغبة في دخول أراضيها وهي:

1- سبوتنيك V.

2- فايزر- بيو إن تك.

3- سينوفارم.

4- أسترازينيكا.

اللقاحات المعتمدة في الكويت

ووفقًا لوزارة الصحة الكويتية، فإن هناك 3 لقاحات لا تقبل شهادات دخول الدولة بأي لقاحات سواها وهي:

1- فايزر- بيو إن تيك.

2- إسترازينيكا.

3- موديرنا.

4- جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

اللقاحان المعتمدان في سلطنة عمان

1- فايزر- بيو إن تيك.

2- إسترازينيكا.

اللقاحات المعتمدة في البحرين

ووفقًا لوزارة الصحة البحرينية، فإنَّ هناك عدد من اللقاحات المعتمدة لدخول الدولة وهي:

1- سينوفارم.

2- تطعيم فايزر- بيو إن تك.

3- إسترازينيكا.

4- سبوتنيك.

5- جونسون آند جونسون.

اللقاحات المعتمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي

وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي، عددًا من اللقاحات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وهي:

1- استرازينيكا.

2- فايزر- بيو إن تيك.

3- موديرنا.

4- جونسون آند جونسون.

اللقاحان المعتمدان في الأردن

ووفقًا لوزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، فإنَّ هناك لقاحات معتمدة لدخول الأردن وهي:

1- سينوفارم.

2- فايزر- بيو إن تيك.

اللقاحان المعتمدان في قطر

1- فايزر- بيو إن تيك.

2- إسترازينيكا.

اللقاحان المعتمدان في المغرب

1- إسترازينيكا.

2- سينوفارم.

اللقاح المعتمد في لبنان

- فايزر- بيو إن تيك.

اللقاحان المعتمدان في تونس

1- فايز- بيو إن تيك.

2- سبوتنيك.

اللقاح المعتمد في الجزائر

- سبوتنيك.

اللقاحان المعتمدان في العراق

1- فايزر- بيو إن تيك.

2- إسترازينيكا.