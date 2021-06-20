بالأسماء.. 20 مصابًا ضحايا حريق 6 محلات تجارية في المنيا

اندلع حريق هائل، ظهر اليوم، داخل مطعم في مدينة أبو قرقاص بالمنيا، وتسبب في إصابة نحو 20 شخصا، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى أسيوط لإصابتهم بحروق تتجاوز نسبة الـ90%، وطالت النيران 6 محال تجارية، وخلفت خسائر فادحة لأصحابها.

أسماء المصابين في حريق أبوقرقاص

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين بالاختناق وحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في حريق أبوقرقاص، وهم: «محمد عبدالعزيز سيد، قطب زين قطب، كمال عبدالغني عبدالحكيم، طارق أنور سيد، عواطف محمد، أحمد محمد أمين، عبدالمسيح كمال ميخائيل، زهيرة محمد عبدالحكيم، نجوى عبدالله أحمد، محمد عبدالرحمن، سمسم مقار أحمد، أحمد محمد سيد، سامية حسن مجدي، عبدالتواب عبدالعاطي، أسماء عبدالتواب عبدالعاطي، محمد علي، تريزة فتحي أبوالحسن، مجدي يعقوب، طاهر سلامة عبدالكريم، وأيمن مهدي علي».

محافظ المنيا يتفقد موقع حريق أبوقرقاص

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع الحريق الذي نشب بأحد المطاعم بشارع الجمهورية في مركز أبوقرقاص، بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز، حيث طالت الخسائر 6 محال تجارية ومنزل، وأسفر الحريق عن إصابة 20 حالة تم نقلهم لمستشفى الفكرية بأبوقرقاص والمنيا العام والتأمين الصحي.

ووجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي لها، مع حصر المرخص وغير المرخص منها.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور ياسر بخيت، بصرف الإعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق.

وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الفكرية بأبوقرقاص، ومستشفى المنيا العام، معربا عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، ووجه وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كل أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق أبوقرقاص، واتخذت الوحدة المحلية كل الإجراءات اللازمة، للبدء في إزالة آثار الحريق، وفرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

وانتدبت النيابة العامة معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الحادث، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الظروف وحصر التلفيات والخسائر.

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