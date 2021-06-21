سر جثة الترعة.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد 3 متهمين بالشرقية: هشموا جمجمته

اتصالات متكررة دون إجابة، ثم هاتف مغلق، عوامل أثارت الشك والريبة في نفس رجل أربعيني، هو مالك إحدى سيارات الأجرة «تاكسي»، يقطن بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، كان قد سلمها لسائق شاب في العقد الثاني من عمره، من أجل العمل عليها إلاّ أنه انقطعت اتصالاته به واختفى أثره، قبل أن يعثر عليه جثة هامدة داخل ترعة أبو الأخضر، بالقُرب من عزبة أبو خليل بأبو كبير في محافظة الشرقية.

جثة داخل مصرف وسيارة مسروقة

بداية الواقعة التي حدثت في شهر مارس الماضي، كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوروود بلاغا بعثور الأهالي بعزبة أبو خليل بأبو كبير، على جثة شاب مقتولا، وملقاة داخل ترعة أبو الأخضر القريبة من المنطقة المذكورة.

وعلى الفور انتقلت قوة من فريق البحث والتحري إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات أنّ الجثة لشاب يعمل سائق تاكسي تنحدر أصوله من قرية بني شبل بالزقازيق، ويقيم بالمجاورة 15 بالعاشر من رمضان، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان الصفة التشريحية تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة قتل بدافع السرقة

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من بينهم حدث؛ إذ اعترفوا في أثناء تحقيقات النيابة أنّهم ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، وبتكثيف التحريات برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، حدد مكان السيارة بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، وأنه في أثناء التحفظ عليها عثر بداخلها على عاملين يستقلان السيارة، يقيمان بدائرة مركز أبو كبير بالشرقية.

حيلة لقضاء الحاجة وقالب طوب للقتل

وعقب ضبط المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وأفادوا أنّهم اتفقوا مع عامل آخر لاستدراج شخص وسرقة سيارته بالإكراه، وبيعها والحصول على ثمنها واقتسامه بينهم، وبالفعل شرعوا في تنفيذ مخططهم وأقفوا سائق تاكسي وادعوا حاجتهم إلى توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبو كبير، وفي أثناء سيرهم بالطريق طلب أحدهم من السائق التوقف لقضاء حاجته.

وفي أثناء ذلك تعدى المتهمان الآخران عليه بقالب طوب هشم جمجمته، وخر صريعا غارقا في دمائه، وتم التخلص من الجثة بإلقائها في الترعة؛ إذ عثر على الجثمان، ولاذوا بالفرار بعد الاستيلاء على السيارة لبيعها، وضبطت قبل أن تتم العملية.

إصدار الحكم على المتهمين

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد أسدلت الستار عن القضية بإحالة أوراق المتهمين الأول والثاني إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، فيما أوصت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الثالث كونه حدث، وحددت جلسة 10 يوليو المقبل للنطق بالحكم.