ضربتها حتى الموت.. القصة الكاملة لمصرع راعية غنم على يد سيدة في 15 مايو

بعصى خشبية هوت إحدى راعيات الغنم بمنطقة 15 مايو في القاهرة، بالضرب على سيدة أخرى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ولقيت مصرعها متأثرة بإصابات متعددة في جسدها، إثر خلافات نشبت بينهما، بسبب رعي الأغنام في المنطقة.

ضرب بعصى أحدث إصابات وأفضى إلى الموت

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضرب المتهمة «س. ا»، راعية غنم، وأخرى سبق الحكم عليها، المجني عليها عمدا، مستخدمين لذلك عصى ليحدثوا بها الإصابات المذكورة في تقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي؛ إذ تبيّن أن المتهمتين لم يقصدا أو يبيتا النية لقتل الضحية؛ إلاّ أنّ الضرب أفضى إلى الموت.

الضحية أقرت قبل الوفاة أن المتهمين اعتدتا عليها بالضرب المميت

وكان زوج المجني عليها قد أفاد في أثناء الاستماع إلى أقواله بالنيابة العامة، أنّه فور علمه بإصابة زوجته نقلها على الفور إلى مستشفى مايو لتلقي العلاج وتضميد جراحها، وأنّه سألها واستفسر منها عن المعتدين عليها لتصل إلى تك الحالة المزرية والصعبة، فأجابت بصوت متحشرج هدّه التعب، أنّ السيدتين المتهمتين هما من اعتدتا عليها، على خلفية مشكلات بينهم على رعي الأغنام.

وأكد معاون مباحث قسم مايو، ما أقر به زوج المجنى عليها، وقرر أنه ضبط المتهمين، وأسفرت تحرياته عن صحة الواقعة.

صدور الحكم بحق راعية الغنم

وقضت محكمة جنايات القاهرة التي تنعقد جلساتها في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة، بمعاقبة راعية الغنم بالسجن المشدد لمدّة 5 سنوات، بالإضافة إلى إلزامها بالمصروفات الجنائية، بعد توجيه لها تهمة ضرب سيدة حتى الموت في مدينة 15 مايو.