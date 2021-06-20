الحكومة: تسجيل التوك توك إجباري ومصادرة غير الملتزم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تسجيل التوك توك سيكون إجباريًا على كل من يملك «توك توك»، وسيكون هناك محفز كبير من أجل تشجيع أصحاب التكاتك على التسجيل، حيث تكون الرسوم أقل بكثير من الموضوعة في الوقت الحالي، فضلًا عن تأمين اجتماعي سيعود بالفائدة على صاحب مركبة التوك توك، ويستفيد من كل المميزات التي يُتيحها له نظام التأمين الاجتماعي.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه سيكون هناك مهلة زمنية محددة تحددها وزارة الداخلية، «وزارة الداخلية تقولنا والله ممكن نقدر نسجل كل التكاتك في خلال سنة، في الحالة دي سنعطي مهلة سنة وسيتم بعدها مصادرة التوك توك غير المسجل، قد تصل المدة إلى سنة أو قد تنقص، وفقًا لقرار وزارة الداخلية».

وعن موعد البدء في تسجيل مركبة التوك توك، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن البداية ستكون عندما تنتهي اللجنة التي كلفها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أعمالها، حيث حدد لها مدة أسبوعين، وبعدها ستتضح الصورة بشكل كامل، «هنعرف المبلغ المقطوع قد إيه، وهنحدد الموعد اللي هنبتدي فيه تسجيل التوك توك بالرسوم والآليات الجديدة، وإن شاء الله هتكون في صالح أصحاب التكاتك».

وتابع: «عملية التسجيل إجبارية، وخلال المدة الزمنية المقررة، مثلا هنعطي مدة نفترض أنها سنة بعد انتهاء هذه السنة التوك توك غير المسجل سيتم مصادرته وتطبيق القانون عليه، بحيث إننا ننتهى من عملية التسجيل المركبات خلال هذه المدة اللي ستقوم وزارة الداخلية بتحددها لاحقًا».