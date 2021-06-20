«شؤون اللاجئين»: مصر تعاملهم مثل المواطنين.. «ماعندناش خيام»

قال ريم عبدالحميد، رئيس قسم العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، إن مصر ترحب دائما بجميع الجنسيات من مختلف دول العالم منذ زمن بعيد، كما أن الحكومة تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي يحصل عليها المواطنون ولا توفر خياما أو أماكن معينة للعيش فيها كما يحدث في بعض الدول الأخرى.

وأضافت «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تقول دائما إنهم إخوان لنا وضيوف في ظل رفض استخدام كلمة لاجئ، مؤكدة أن اللاجئ يحصل على حقوق علاجية ويلتحق بالمدارس المتاحة للمواطنين وهذا الأمر غير متوفر في بعض دول العالم.

وأوضحت رئيسة قسم العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أن اللاجئين يحصلون على خدمات في مختلف المجالات الطبية والتعليمية والرياضية، مشيرة إلى أن هناك احتفالات وفعاليات تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة لأن المواطنين يعتبرونهم شركاء في الوطن وليسوا لاجئين أو أشخاصا فقدوا وطنهم الرئيسي بسبب الأحداث السياسية أو الكوارث الطبيعية أو الحروب.

ويحتفل العالم في 20 يونيو من كل عام باليوم العالم للاجئين حيث يتم مناقشة أهم القضايا والمشكلات التي تخص اللاجئين الذين تركوا أوطانهم لظروف قهرية، وتستضيف وكالة الأمم المتحدة للاجئين مؤتمرات في هذا اليوم من أجل التسليط الضوء على احتياجات اللاجئين.