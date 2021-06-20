السيسي لـ«المنقوش»: لكم في مصر أشقاء حريصون على أمنكم واستقراركم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للدكتورة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، خلال لقائه بها بالقاهرة، « تأكدوا أن لكم أشقاء في مصر حريصين على أمنكم واستقراركم وعلى عودة ليبيا أفضل مما كانت عليه».

وأضاف «السيسي»، خلال استقباله وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، «الشعب الليبي يستحق ذلك، ربنا يوفقكم، أنا متأكد أن المرحلة دي تنتهي بالخير وسلام، وتستطيعوا أن تعتمدوا علينا دون أن نتدخل في شؤونكم».