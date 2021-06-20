نجلاء المنقوش لـ «السيسي»: ليبيا دائما في حاجة لمصر ولقيادتها

قالت الدكتورة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إنها تحدثت مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية الصمري، بخصوص دعم مصر للأشقاء في ليبيا بمؤتمر «برلين 2» ودعم مخرجات خارطة الطريق التي تُمهد لمرحلة الانتخابات.

وأضافت «المنقوش»، خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، « نحن دائما نحتاج مصر، ونحتاج قيادة مصر لخلق توازن في المنطقة، وبعيدًا عن أي مجاملات دبلوماسية، مصر وليبيا تربطها علاقة قوية جدًا وعلاقة تاريخية وجوار ونسب وثقافة مشتركة».

وتابعت: «نحن الآن في أمس الحاجة لتعزيز هذا التعاون، من هنا أيضًا نطلب من سيادتك تعلية التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وحبذا قبل الانتخابات، لأنها تُعطي رسالة إيجابية للعالم أن العلاقة بين الشقيقة مصر وليبيا هي علاقة دولة واحدة فقط بينها حدود، هذه هي الحقيقة».