أحمد كريمة: الرئيس السيسي أنقذ مصر والإسلام والمسيحية من الإرهاب

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله نهى في القرآن الكريم أن يصف البعض الحلال والحرام وفق أهوائه كما جاء في الأية و«َلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ»، لافتا إلى أن الإفتاء يندرج تحت بند الدعوة الإسلامية ويحتاج إلى متخصصين ويناط به الأزهر الشريف وحده لأنه عمل دعوي إسلامي وهذا التوضيح موجود في الدستور حيث ينص على أن الأزهر الشريف وحده هو المسؤول عن الشؤون الإسلامية وليست وزارة الثقافة أو التعليم أو الكنيسة أو أي مكان آخر.

إنشاء قنوات السلفيين كانت بموافقة الدولة

وأضاف «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن الدستور أقوى من القانون وقد توافق عليه الشعب ويلتزم به رئيس الجمهورية والبلد، متابعا: «بدل ما احتاج قانون أنا معايا الدستور أولا، ولو رجعنا من السبعينات تلاعبت السلفية بأموال خليجية لاستخدام ورقة الدين وقالوا السلفية أهون من الإخوان بس الاتنين وجهان لعملة واحدة، إحنا شوفنا فتح 12 قناة في عهد مبارك جابوا فيهم متطفلين يتكلموا عن العلوم الشرعية والإسلامية ودخلوا البيت والمدن والقرى والنجوع بموافقة الدولة اللي ادتهم موافقة لإنشاء قنوات عن طريقة هيئة الاستثمار».

يعقوب تربح من الدعوة لمدة 40 سنة وبقى مليونير

واستطرد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: «المصري الأصيل الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر والإسلام والمسيحية من الإرهاب، وبعد أحداث 30 يونيو، ألغى المجلس العسكري القنوات المتشددة اللي كان بيطلق بعض المريدين على رجالهم إنهم أعلم أهل الأرض وتخطوا حتى الرسول نفسه، وشوفنا يعقوب ينسب آراء للمتسلفة لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب زورا للنبي محمد، ده المفروض يتحاكم بتهمة إزدراء الإسلام، دبلوم معلمين إزاي يتولى الدعوة 30 و 40 سنة يتربح ويبقى مليونير من الدعوة في مصر».