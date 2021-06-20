وزيرة خارجية ليبيا لـ«السيسي»: شاكرة دعمك وتشجيعك للمرأة

قالت الدكتورة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إن ليبيا الآن تعيش في مرحلة حساسة، كما أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة فيها الفرص الكثيرة تُمثل كل الليبيين، وهذه الحكومة نالت الثقة في البرلمان، كما أنه يوجد ارتياح في الشعب الليبي تجاه الحكومة، وذلك خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة.

وأضافت «المنقوش»: «نحن نريد أن نفعل هذه الفرصة من أجل دعم السلام والأمن في ليبيا، لأن دعم السلام والأمن في ليبيا يخلق المجال الديمقراطي ويخلق انتخابات نزيهة وشفافة».

ووجهت حديثها للرئيس السيسي: «شاكرة لحضرتك مرة ثانية وسعيدة جدا بمقابلتك الشخصية وشاكرة دعمك وتشجيعك للمرأة أولا، وليبيا ثانيا وحكومة الوحدة الوطنية وتكون بداية علاقة إيجابية وثيقة وفرص تعاون على المستويين الأمني والإقليمي».