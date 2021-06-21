هل ستفرض الضريبة العقارية على الأرض الفضاء؟.. «الضرائب» تجيب

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والآخر حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حقيقة فرض الضريبة العقارية على الأرض الفضاء، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية والضرائب على مدار الساعة.

حقيقة فرض الضريبة العقارية على الأرض الفضاء

أكدت مصلحة الضرائب العقارية، أنه لا تفرض ضريبة على الأرض الفضاء، طالما لم تستغل، فإذ أدى المكلف الضريبة باستغلال الأرض الفضاء، بأي نوع من أنواع الاستغلال، فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمباني، أو مستقلة، أو غير مسورة.

المكلف بأداء الضريبة

كما أشارت المصلحة إلى أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي له الحق في ملكية العقار، أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفًا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامنا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

ويقدم الإقرار الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل 5 سنوات، في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، سواء كان مسكن للأسرة أو وحدات يتم استخدامها لأغراض أخرى.

وتابعت المصلحة أنّه إذا كان العقار مستجدا أو أضيف وحدات على إليه «بناء أدوار أخرى تعتليه»، وكان سبق حصره أو أحدث فيه تعديلات بالعقار أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء، ففي هذه الحالة يجب تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية ديسمبر، التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.