استقرار أسعار الذهب اليوم بسبب توقف التداول بالإجازة الأسبوعية

استقرت أسعار الذهب سواء عالميًا ومحليًا، اليوم الأحد الموافق 20 يونيو، بسبب إجازة البورصات العالمية وأسواق المال الأسبوعية، ليثبت السعر عند نفس النقطة منذ نهاية معاملات الجمعة.

وثبتت أسعار المعدن النفيس سواء عالميًا أو محليًا، بسبب الراحة الأسبوعية لأسواق المال والبورصات العالمية، على أن يجري تداول المعدن الأصفر في البورصة العالمية غدا الإثنين، وسط صعوبة في تحديد ما إذا كان الاتجاه سيكون مرتفعا أو منخفضا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 870 و872 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين761 و 763 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 652 و654 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6088 إلى 6104 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الأحد الموافق 20 يونيو، 888.05 جنيه، و 56.76 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 777.06 جنيه، و 49.66 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 666.05 جنيه، و 42.57 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وقال نادي نجيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» إن تراجع أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى ظهور أخبار اجتماع البنك الفيدرالي الدولي، والذي انتشرت الأخبار عن أن الاجتماع سيعلن ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم والسندات.

كانت أسعار الذهب، قد شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».