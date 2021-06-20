مقتل 14 من قُطاع الطرق في هجوم على مركز شرطة في نيجيريا

أكدت قيادة شرطة في ولاية بينو شمال وسط نيجيريا، مقتل 14 من قطاع الطرق في اشتباكات مسلحة في أعقاب محاولة لقطاع الطرق الهجوم على مركز الشرطة في بلدة «كاتسينا ألا» بولاية «بينوي» اليوم الأحد.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، «كيت أنيني» اعتقال بعض أفراد العصابات المشتبه بهم في مركز شرطة «كاتسينا ألا» للتحقيقات، وفقا لصحيفة ذا نيشن النيجيرية.

وأضاف «كيت أنيني» أنه في أعقاب ذلك شن نحو 50 مسلحا هجوما عنيفا على المركز في محاولة لإطلاق سراح المحتجزين.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن عناصر الفرقة، الذين كانوا في حالة تأهب بالفعل، اشتبكوا مع المسلحين ما أسفر عن مقتل 14 من قطاع الطرق، بينما فر آخرون من بينهم مصابين بالرصاص.