أستاذ مناعة يكشف مخاطر سلالة «دلتا»: مصر لم تُسجل أي حالة رسمية منها

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خطورة سلالة كورونا الجديدة «الدلتا» على زيادة الإصابات، فذكر أن هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم خاصة في 80 دولة بعد انتشار بها السلالة الجديدة لكورونا «الدلتا»، موضحًا أن سلالة الدلتا الجديدة تصيب الأطفال وصغار السن، ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وأضاف «عقبة»، خلال حواره في برنامج «الجورنالجي»، مع طارق مرتضى، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك أعراضا جديدة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا «الدلتا» مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية، موضحًا أن مصر لم تُسجل أي حالة إصابة من السلالة الجديدة بشكل رسمي، لكن وارد أن تكون هذه السلالة قد دخلت مصر.

وعن الفطر الأسود، أكد رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين لديهم ضعفا في المناعة، ونسب الوفاة تعتمد على مدى تغلغل الفطر في العين أو أنسجة الوجه أو الجيوب الأنفية إلى جانب حالة المريض من الناحية المناعية، مردفًا أن مشاركة مصر فى إنتاج لقاحات كورونا يغطي احتياجات المواطنين في الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور أشرف عقبة، إلى أن مشاركة مصر في إنتاج لقاحات فيروس «كورونا» تضعها على قمة الدول الأفريقية التي تنتج هذه اللقاحات، مضيفًا أن اللقاحات المصرية التي سيتم إنتاجها ستخضع للفحص من هيئة الدواء المصرية للتأكد من مدى أمانها وفاعليتها قبل إعطائها للمواطنين.