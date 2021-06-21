إطلاق «الكتالوج الإلكتروني» ومراجعة «فائدة الشهادات» اليوم

تتنوع الأحداث الاقتصادية المنتظرة، اليوم الاثنين، بعدة قطاعات، والتى يأتى من أهمها القطاع المصرفي، حيث تجتمع لجان «الأليكو» بالبنوك لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع في ضوء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وكان البنك المركزي، أكد أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021، بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021.

وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0% خلال الربع السابق له.

وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلي استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو، في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي، وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

من جهة أخرى، من المقرر أن يطلق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، الكتالوج الإلكترونى التابع لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، التابعة للوزارة، للترويج للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية وزيادة معدلات الصادرات.

على صعيد قطاع التعاون الدولي، تلتقي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، عدداً من شركاء التنمية الدوليين، لبحث خطط وبرامج الشراكة الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول رؤى التنمية المستدامة في مصر، في ظل تحديات جائحة كورونا.