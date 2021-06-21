كواليس جديدة بشأن انتحار طالب ثانوي بذبح نفسه بمصر القديمة

أكد مصدر بالطب الشرعي، تشريح جثمان الطلب المنتحر بذبح نفسه في مصر القديمة، وبالفحص تبين عدم وجود أي إصابات بجثمان المتوفي تدل على تشاجره مع أحد، كما تبين أن سبب الوفاة «جرح الذبح» بالرقبة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن سبب الوفاة انتحار ولا توجد شبهة جنائية.

بداية الواقعة.. إخطار من مستشفى قصر العيني بالوفاة

وأنهى طالب ثانوي حياته بالانتحار ذبحًا بسبب مروره بحاله نفسية سيئة في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقلة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، قد تلقى إخطارًا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول بوصول «خالد.س.ع»، 19 عامًا، مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة ووفاته فور وصوله المستشفى، وبالفحص تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة وعدم وجود إصابات أخرى بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة

التحريات: حالة نفسية سيئة دفعته للانتحار

وكشفت التحريات، عن وفاة طالب بالصف الثالث الثانوي، نتيجة مروره بظروف نفسية سيئة، وجلوسه داخل غرفته في الفترة الأخيرة، وامتناعه عن الاختلاط والتحدث مع باقي أفراد عائلته.

وأكدت التحريات، أن يوم الواقعة دخلت والدته غرفته لتتفاجأ بأنه ملقي على الأرض وسط بركة من الدماء، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.