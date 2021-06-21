125 مليونًا لمد لتزويد المناطق المحرومة بسوهاج بالمياه والصرف الصحي

قال اللواء المهندس حسن عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه في إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالمناطق المحرومة، والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة التي لديها موافقات تنظيمية، تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة خلال 7 أعوام، والتي تقدر بمبلغ 125.2 مليون جنيه، منه مبلغ 92.5 مليون جنيه لمياه الشرب، و32.7 مليون جنيه للصرف الصحي.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم تخصيص مبلغ 78.1 مليون جنيه من تمويل وزارة الإسكان لمد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة، ومبلغ 47.1 مليون جنيه من تمويل البنك الدولي للتنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه تم توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع قرى ومراكز المحافظة.

وكان رئيس مياه سوهاج قد أعلن منذ يومين، أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، التي توقف العمل بها منذ عام 2007، وتم إدراجها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف أنه تم الانتهاء أيضًا من مشروعات صرف صحي الكوامل بحري، وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج، ومزرعة صرف صحي على مساحة 38 فدانًا بتكلفة 26 مليون جنيه، وتنفيذ 2734 وصلة منزلية بتكلفة 6.4 مليون جنيه.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات صرف صحي عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بمركز سوهاج، ومزرعة صرف صحي على مساحة 210 فدان بتكلفة 60.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من استكمال مشروعات صرف صحي الغريزات والبطاخ والوقدة بمركز المراغة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال مشروعات صرف صحي قرى القراقرة والقيصان وأبو حسين، وتطوير محطة رفع الحرفيين بمركز سوهاج.