قبل غلق الباب.. خطوات التقدم لمرحلة رياض الأطفال

يشغل التقديم على مدارس الأطفال بال الكثير من أولياء الأمور، ويبحثون عن كيفية التقديم ويحرصون على اختيار مدارس جيدة لأولادهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز شروط التقديم للمرحلة الأولى رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2021 / 2022.

خطوات التقديم لمدارس رياض الأطفال

1- عليك في البداية الدخول على لينك التقديم بمرحلة رياض الأطفال من خلال هذا الرابط.

2- ثم يمكن لولي الأمر اختيار نوع المدرسة رسمية أو مدرسة لغات واختيار المحافظة.

3- إدخال كافة بيانات الطالب والتي تشمل الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجنس الطالب والمحافظة التابع لها.

الأوراق المطلوبة

أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر المتقدم لابنه، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، اثبات محل السكن.

تفاصيل عن التقديم لمدارس رياض الأطفال

من حق ولى الأمر التقدم بالمدارس الرسمية للغات مرة واحدة فقط ويمكن تعديلها حتى نهاية مدة التقدم المعلنة.

الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

باب تعديل الرغبات مفتوح حتى نهاية موعد التسجيل بنهاية الشهر الجاري وهو 30/6.

بدأ التسجيل من يوم الاثنين الموافق 1/6/2021 و ينتهى يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2021 .

يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

يجب التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل المكتوب بشهادة الميلاد، بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا.

يجب مراعاة الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 5 سنوات و29 يوما و11 شهرا.

على ولى الأمر متابعة نتيجة التنسيقات مع الإدارة التعليمية التابعة.