أم لـ3 أبناء.. 7 معلومات عن المتهمة بإزعاج محافظ الغربية

تقدم «الوطن» 7 معلومات عن السيدةً المتهمة بإزعاج، الدكتور طارق رحمي، محافظ العربية، عبر إرسال رسالها رسالة نصية له عبر تطبيق «واتس آب»، وتجري النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المحافظ ضدها.

- اسمها منى شلبي، ربة منزل 39 عاما.

- لديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة وهم «يوسف، وسلمى، مصطفى».

- تسكن في عزبة خضر بمدينة المحلة بمحافظة الغربية.

- متهمة في البلاغ رقم 6039 لسنة 2021 إداري قسم أول طنطا ضد بتهمة الإزعاج.

- زوجها عامل محارة.

- متهمة مع شخص أخر يعمل عامل محارة أرسل رسالة للمحافظ عبر تطبيق «واتس اب» وحصل على رقم المحافظ من نجل السيدة المتهمة.

وفي أول تعليق على الواقعةً قالت محافظة الغربية في بيان رسمي: «إنه بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد أحد السيدات، توضح محافظة الغربية، أن المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، قائلة: «إن فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة».