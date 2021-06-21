راجع نفسك يا أخي.. ننفرد بنشر رسالة سيدة المحلة المتهمة بإزعاج المحافظ

حصلت «الوطن»، على نص الرسالة التي تسببت في إلقاء القبض على السيدة «إيمان ش» ربة منزل 39 عاما، من محافظة الغربية، بعد بلاغ قدم من طارق رحمي، محافظ الغربية اتهمها فيه بإزعاجه والإساءة لشخصه.

وجاءت نص الرسالة: «راجع نفسك ياجدع، وخلي عندك عقل وحكمة، وحياة أمك واتقي الله وحس بالناس شوية، واتقي الله على الأقل عشان يبقي عندك رصيد عندنا».

فى المقابل، نفت السيدة، أمام النيابة العامة، إرسال الرسالة، مؤكدة أن الهاتف كان بحوزة نجلها يوسف وهو من أرسل الرسالة من هاتفها، حيث أن الشريحة والهاتف ملكه.

وفي أول تعليق على الواقعةً قالت محافظة الغربية في بيان رسمي: «إنه بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد أحد السيدات، توضح محافظة الغربية، أن المحافظ استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، قائلة: «النقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة».