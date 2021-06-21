4 اتهامات جديدة للمتهم باغتصاب ابنته عقب محاولته الانتحار بالبحيرة

نجا متهم باغتصاب ابنته من الموت المحقق، عندما ألقى بنفسه من الدور الرابع، داخل مبنى محكمة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، أثناء اقتياده للتحقيق، ليواجه 4 اتهامات جديدة، من المتوقع أن يخضع للمحاكمة بشأنها.

واستأنفت نيابة كفر الدوار التحقيقات مع المتهم، مساء اليوم الاثنين، بعد خضوعه للإسعافات الأولية، والتأكد من عدم تعرضه لإصابة تمنعه من التحقيق، بعد نجاته من محاولة الانتحار.

تحقيقات الشرطة في واقعة اغتصاب المتهم لابنته

أجرى ضباط وحدة المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، تحقيقات موسعة مع المتهم، وأقر في مجمل اعترافاته، أنه أقدم على اغتصاب ابنته، وهددها بسلاح أبيض كان بحوزته، ووسط دموع الندم قال في اعترافه: «كانت ساعة شيطان»، حسب وصفه.

العودة من الموت

واقعة وصفها أطباء مستشفى كفر الدوار بالمستحيلة، حيث ألقى المتهم بنفسه من الدور الرابع بمبنى محكمة كفر الدوار، أثناء اقتياده للتحقيق معه في واقعة اغتصاب ابنته.

وقال الدكتور محمد جمال، جراح، نادراً ما ينجو الشخص المنتحر بعد القفز من مكان عال، وإما أن يصاب بكسور وكدمات مضاعفة وارتجاج بالمخ، أو يصاب بشلل وكسر بالعمود الفقري، أما واقعة اليوم فهي «معجزة من السماء»، خاصةً وأن المتهم سقط على ظهره أعلى سيارة، كما أوضحته الصور المنشورة، وكأن «عدالة السماء تأبى أن تصعد روحه قبل أن يلقى جزاء جريمته».

هرب من تهمة وعاد بـ4 اتهامات إضافية

أصيب المتهم بأصابات بسيطة إثر قفزه من الدور الرابع، وعقب تحرك سريع من قوات الشرطة الموجودة بالمحكمة، تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى، وقال هيثم عبد العزيز، محامي، إن المتهم «يوسف فتحي يوسف»، كان يخضع للتحقيق أمام النيابة بتهمة اغتصاب ابنته، ولكن بعد محاولته الانتحار، سيواجه 4 اتهامات إضافية، تتضمن الهرب، ومحاولة الانتحار، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.