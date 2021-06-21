«خالد أبوالمكارم»: 27 مليار دولار حجم الصادرات المصرية في العام الماضي

قال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن برنامج رد أعباء الصادرات، لمساندة الصادرات المصرية هو برنامج واعد جدًا، ولم يظهر برنامج مثله منذ 20 سنة مضت، لافتا إلى أن هذا له أكثر من سبب، أهمها مشاركة المجالس التصديرية ورئاسة الوزراء للخروج بهذا البرنامج، موضحا أن مصر صدرت في العام الماضي منتجات بحوالي 27 مليار دولار، ويتمنى أن تصل الصادرات إلى 30 مليار دولار هذا العام.

وأضاف «أبوالمكارم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن السبب الثاني هو رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، لافتا إلى أن البرنامج الجديد له العديد من المحاور الرئيسية، ومن أهمها حل مشكلة السوق الأفريقية، موضحا أنه رغم قوة هذا السوق إلا أن مصر ليست موجودة فيه بقوة مثل الهند والصين، والمشكلة الرئيسية كانت عملية الشحن إلى الدول الأفريقية، والبرنامج الجديد أعطى المصدرين مساندة تصديرية تصل قيمتها إلى 80% من قيمة شحن البضائع.

وتابع رئيس المجلس التصديري للكيماويات، أن البرنامج القديم كان يقدم 50% من قيمة الشحن، حافزا إلى المصدرين إلى أفريقيا، وهذا أمر جيد إلا أن الرقم الحالي الذي وصل إلى 80% سيقدم فرصة جيدة جدًا للتركيز للوصول إلى أفريقيا.

ولفت إلى أنهم يرسلون البضائع إلى مخازن في كينيا وبعدها توزع، موضحًا أنهم يعملون في كل القطاعات، ولكن بعض القطاعات تحقق أرقامًا أكبر من الأخرى، وقطاع الصناعات الكيماوية يحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية بنسبة 22%.

وفي وقت سابق، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأمر الذي أسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.