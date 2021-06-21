«التصديري للجلود»: برنامج دعم الصادرات الجديد سيحقق طفرة كبيرة

أكد محمود سراج رئيس المجلس التصديري للجلود، أن برنامج «رد أعباء الصادرات الجديد»، أكثر من رائع، مشيرًا إلى أن كل قطاعات الصناعة تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على هذا البرنامج الذي سيحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال العام المقبل.

وأضاف «سراج»، في مداخلة هاتفية مع قناة «TeN» الفضائية، أنه بالنسبة لقطاع الجلود، فهناك اهتماك خاص بالنسب المقررة له، وأُعطى ميزات جديدة للمنتجات الجلدية المصنعة في مدينة الروبيكي، مشيرا إلى أن هناك مجهودا مطلوبا من القطاع الخاص، لزيادة الصادرات، خاصة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بعد تخصيص دعم للصادرات بقيمة 80% من قيمة الشحن والنقل.

وأشار رئيس المجلس التصديري للجلود، إلى أن هناك مميزات أخرى للمصانع الصغيرة التي تدخل في مجال التصدير لأول مرة، وهي مميزات تساعد كثيرا في تصدير المنتجات المصرية إلى أفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4,6 مليار جنيه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة.

وأشارت إلى أن هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الماضي وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الاطار الى ان اجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ اطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.