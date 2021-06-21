«قمحة»: علاقات مصر واليونان المفتاح الرئيسي في علاج العديد من المشاكل

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن العلاقات بين مصر واليونان كانت المفتاح الرئيسي في علاج العديد من المشكلات في البحر المتوسط، إضافة إلى تطوير خطط النقل الكهربائي، وتطوير مجال السياحة بين البلدين.

وأضاف «قمحة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الاثنين، أنه خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر جرى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية تجاه الإقليم، موضحًا أن هناك علاقات أسست وفقًا للقانون الدولي بين مصر وقبرص واليونان، وهناك تأكيد على حفظ الأمن القومي اليوناني، وضرورة احترام السيادة الإقليمية للدول الثلاث، وأهمية العمل على تطوير العلاقات في المستقبل.

وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن هناك محور آخر في هذه الزيارة وهو التأكيد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وأبرزها الالتزام بالشرعية الأممية، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

في سياق منفصل، ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد فيها أن مصر واليونان تجمعهما روابط صداقة مميزة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فالتواصل بين الحضارتين الفرعونية والإغريقية بدأ منذ نحو ثلاثة آلاف عام وكان له إسهام فريد في تطور الحضارة الإنسانية عبر العصور.

وأضاف الرئيس السيسي، أن السنوات الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في حجم التعاون والتنسيق المشترك حيال العديد من الموضوعات والقضايا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، على نحو جعل من هذا التعاون الفريد نموذجًا يحتذى به في كيفية تحقيق التعاون والتكامل على المستوي الإقليمي.

وتابع: «لقد استعرضت مع دولة رئيس الوزراء مختلف أوجه التعاون الثنائي، واتفقنا على أهمية تحقيق طفرة نوعية في كافة جوانب العلاقات بين بلدينا، خاصةً زيادة قيمة التبادل التجاري وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة سواء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي أو في مجال الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم التعاون السياحي والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا القطاع الهام، والعمل على استئناف حركة البواخر السياحية بين موانئنا في أقرب فرصة».