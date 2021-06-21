دعاء الشفاء من المرض بعد أزمة عماد متعب الصحية

أحدثت أنباء مرض عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاعلًا على عدد من مواقع وصفحات السوشيال ميديا، بعد الإعلان عن تعرضه لأزمة صحية بشكل مفاجئ أثناء ممارسته للرياضة، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على دعاء الشفاء من المرض.

دعاء الشفاء من المرض

وبخصوص دعاء الشفاء من المرض، فقد وردت العديد من الأدعية التي منها ما ورد في أحاديث نبوية شريفة ومنها ما كانت أدعية يمكن ترديدها في مثل هذه المواقف، وبالإضافة إلى موضوع الدعاء للشفاء من الأمراض، فلم يكشف عماد متعب عن المرض الذي أصيب به، وأعلن في تصريح تليفزيوني اعتزامه السفر إلى إحدى الدول الأوروبية، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

في مارس الماضي تعرض عماد متعب إلى أزمة صحية واشتبه الأطباء في إصابته بجلطة في المخ، ولكن بعد الفحوصات تبين إصابته بانخفاض في ضغط الدم، والذي أدى إلي إصابته بهبوط في الدورة الدموية، وقال عبر صفحته على موقع «تويتر» في مايو الماضي: «خضعت لعلمية جراحية منذ أيام تمنعني من الالقتاء بكم عبر شاشتكم المفضلة أون تايم سبورتس في ستوديو القمة، بالتوفيق لكل نجوم الاستديو اليوم ويارب قمة تليق بالناديين الكبيرين وكل عام والشعب الصمري كله بخير».

اللهم أنت الشافي

وبالعودة لموضوع دعاء الشفاء من المرض فيأتي الدعاء التالي كأبرز الأدعية التي يتم ترديدها للشفاء من الأمراض، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً».

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء، برأ بإذن الله تعالى».

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا؛ فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء، إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم.

دار الإفتاء

وفي تفسير دعاء الشفاء من المرض ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه «ما معنى شفاء لا يغادر سقما؟»، والذي أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر بث مباشر في صفحة الدار على فيس بوك، حيث قال إن معناه «شفاء لا يترك أي مرض ولو بسيط فهذا الدعاء الأفضل إذا كان الإنسان مريضا، اللهم اشف عبدك فلان شفاء لا يغادر سقما»، موضحا أن هذا الدعاء يدل على الشمولية والرجاء من الله ان يشفي المريض دون أن يترك أي شيء في جسده.

أدعية الشفاء من الأمراض

كما أن هناك بعض الأدعية المأثور ترديدها للشفاء من الأمراض ومنها « اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين» وأيضا دعاء «اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض».

كما يمكن ترديد أيضا دعاء الشفاء من المرض الآتي « ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين، يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».