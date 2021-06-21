لأصحاب المواليد الجديدة.. 4 أنواع من الأسماء ممنوعة بالقانون

يظل الاسم ملازما لصاحبه من المهد إلى اللحد، ما يجعل الأهل يفكرون كثيرا في اختياره للمولود، ونظم قانون الأحوال المدنية، كيفيته، بوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم طريقة الاختيار، معلنا حظر 4 أنواع من الأسماء، منعت تماما لموجب القانون، وهي ما نستعرضها خلال السطور التالية:

قانون الأحوال المدنية يمنع بعض الأسماء

نص قانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 24 يناير عام 2018، على حظر 4 أنواع من الأسماء، يمنع على المصريين تسميتها، وذلك بحسب نص المادة 21 من قانون الأحوال المدنية والتي جاءت كالتالي: «لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية».

4 أنواع من الأسماء ممنوع إطلاقها على أبناء المصريين

1- لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد

شرحت دينا سعيد المحامية بالاستئناف لـ«الوطن»، أن القانون المصري، يحظر تكرار اسم واحد لأخين أو أختين من نفس الأب.

2- لا يجوز أن يكون الاسم مركبا.

الاسم المركب هو الاسم المكون من اسمين أو أكثر مثل «نجيب محفوظ» وهو اسمه منفردا، وهو الأمر الذي منع في الوقت الحالي، بحسب تعديلات قانون الأحوال المدنية.

3- الاسم المخالف للنظام العام.

الاسم المخالف للنظام العالم، هو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظ خادش للحياء في المطلق.

4- الاسم المخالف للشرائع السماوية.

الاسم المنافي للشرائع، يعني الاسم الذي يحمل إهانة المقدسات في الشرائع، ومن شأنه أن يسبب فتنة طائفية عند ذكره أو يكون مخالف للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني مثل عبد اللات او عبد العزة.