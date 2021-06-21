جامع: إطلاق الكتالوج الإلكترونى خطوة مهمة للتعريف بمنتجاتنا في إفريقيا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتنفيذ سياستها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية لكل الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن إطلاق الكتالوج الإلكتروني للصادرات يمثل خطوة مهمة للتعريف بالمنتجات المصرية، بدول القارة الإفريقية، بهدف زيادة الصادرات لأسواق القارة.

جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلت بها الوزيرة، خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر إطلاق الكتالوج الإلكتروني، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب عدد كبير من المصدرين المصريين.

وقالت وزيرة التجارة إن الدولة بكل وزاراتها حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم، لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأشارت «جامع» إلى أهمية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور» حول العالم، وبصفة خاصة بدول القارة الأفريقية، للتغلب على تحديات الخدمات اللوجيستية للصادرات المصرية، وتمثل نحو 20% من حجم التحديات المطروحة، فيما يتعلق بخدمات التسويق والترويج والوساطة والشحن لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، ومن خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية في المراكز التجارية العالمية.

وأوضحت وزيرة الصناعة أن الوزارة تعكف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد تقرير شامل لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم، وبصفة خاصة الدول الأفريقية، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين، وإيجاد حلول لها، مشيرًا في هذه الصدد إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي سيبدأ تطبيقه، اعتبارًا من يوليو المقبل، لمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات، سيسهم في حل نحو 40 % من المعوقات التي تواجه العملية التصديرية.

وأضافت نيفين جامع أن الوزارة تنسق مع الوزارات المعنية بالعملية التصديرية لحل التحديات الأخرى في سبيل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية بصفة خاصة، لافتةً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحضور العديد من المصدرين، للخروج بعدد من المقترحات محل الدراسة، والتي كان من بينها الكتالوج الإلكتروني لشركة «جسور».