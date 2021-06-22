واتساب يحتفل بـ«عيد الأب» بحزمة ملصقات جديدة.. حمّلها الآن

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، إنه أضاف حزمة ملصقات جديدة للاحتفال بعيد الأب لهذا العام، قائلا «يوم الأب هو يوم واحد فقط ، وإذا كنت تنوي الانطلاق بكل عاطفية على واتساب WhatsApp للاحتفال بوالدك، فإن التطبيق لديه الشيء المناسب لك».

وقال موقع BGR.in إن واتساب WhatsApp أضاف حزمة الملصقات «Papa Mere Papa» لإضفاء لمسة جيدة وملفتة على رسائلك.

وأوضح الموقع أن ملصقات WhatsApp الجديدة متاحة الآن لمستخدمي الهواتف بنظام Android وiOS، وتأتي حزمة الملصقات مع مجموعة كبيرة من خيارات الملصقات المتوفرة على التطبيق المملوك لـ Facebook.

وأشار الموقع إلى كيفية الحصول على هذه الملصقات من خلال الخطوات التالية:

1- توجه إلى تطبيق WhatsApp على هاتفك.

2- افتح نافذة الدردشة الخاصة بوالدك، ويمكنك إرسال هذه الملصقات إلى المجموعات وتتمنى للآباء الآخرين أو حتى الآباء الذين يمثلون شخصية الأب بالنسبة لك.

3- الآن ، اضغط على خيار الملصق الموجود بجوار شريط الكتابة.

4- هذا هو المكان الذي ستجد فيه خيارات GIF والملصقات لتختار من بينها.

5- انقر على أيقونة «+» الموجودة هناك أيضًا.

6- بمجرد الانتهاء من ذلك، ستجد جميع حزم ملصقات WhatsApp المتوفرة، ويتم وضع الحزمة الخاصة الجديدة لعيد الأب في المرتبة الأولى.

7- فقط اضغط على خيار التنزيل للحصول عليها.

8- الآن بعد أن قمت بتنزيلها، ستكون متاحة لك لإرسالها إلى والدك، بكل بساطة.

ملصقات WHATSAPP يوم الأب من تطبيقات الطرف الثالث

هناك عدد من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لتنزيل المزيد من ملصقات عيد الأب لتطبيق WhatsApp، لحسن الحظ، هناك بعض الخيارات لنظام iOS أيضًا، وهذا يشمل ملصقات عيد الأب.

ويمكنك التوجه إلى متجر Play والبحث عن كلمات رئيسية مثل «ملصقات WhatsApp لعيد الأب» أو «ملصقات عيد الأب». بعد ذلك، سيكون لديك عددا من الخيارات مثل عيد الأب والمزيد من التطبيقات المتاحة، فقط تأكد من أنها آمنة للاستخدام، واقرأ المراجعات وألق نظرة على مطوري التطبيقات.

بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتنزيل التطبيق الذي تراه أفضل، بعد تنزيله، ما عليك سوى تنزيل الملصقات، وفتح WhatsApp، والبدء في إرسالها.