حظك اليوم الثلاثاء 22-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بشخصية نارية، فهو سريع الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالسرية والكتمان، ويجب أن تراقب سلوكك الصحي وأن تركز على ما يحقق لك فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك، واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.