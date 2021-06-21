عاجل.. «القاهرة» تقرر إزالة العشش والتعديات على حرم السكة الحديد

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، إنه سيجري إزالة العشش وتعديات المباني الموجودة على حرم السكة الحديد بمنطقة حادث قطار حلوان، الذي وقع مساء اليوم، وأسفر عن ضحايا ومصابين جراء حادث تصادم قطار بضائع بسيارتين تابعتين لشركة ملابس بـ15 مايو بمدينة حلوان في نطاق محافظة القاهرة.

محافظة القاهرة: ننسق مع وزارة النقل لإزالة التعديات والعشش ومخالفات البناء على حرم السكة الحديد

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه يجري التنسيق مع وزارة النقل، لإزالة التعديات ومخالفات البناء على حرم السكة الحديد، مؤكدا أن تلك التعديات قديمة، وسيجري حصرها، ودراسة توفير بدائل أو تعويض للمواطنين المستحقين، لتفريغ حرم السكة الحديد، والحد من الكوارث والأزمات التي تنجم عن ملاصقة المنازل «العشش» لخط السكة الحديد.

الصحة: وقوع ضحايا ونقل المصابين إلى مستشفيي حلوان العام والنصر للتأمين الصحي

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت وقوع ضحايا ونقل المصابين إلى مستشفيي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان، والدفع بـ16سيارة إسعاف، وتنوعت الإصابات بين بسيطة وكسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، ومتابعة تلقي جميع المصابين العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

كما تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موقع حادث تصادم قطار حلوان مع ميني باص تابع لإحدى شركات الملابس بمدينة 15 مايو.

كما تفقد محافظ القاهرة، مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، للاطمئنان على سلامة المصابين الذين جرى نقلهم إليها، ومتابعة تقديم الرعاية الصحية لهم.