بالطبل والمزمار.. أهالي يشيعون جثمان أحد شيوخ الصوفية بدمنهور «فيديو وصور»

أسلوب جديد لتشييع الجنائز، اتبعه أهالي قرية «طربمبا» بدمنهور، حينما شيعوا جثمان أحد المشايخ الصوفيين، بالطبل والمزمار البلدي، وكما كان في حلقات الذكر الصوفية التي كان يترأسها الشيخ المتوفى، نفذ أنصاره وأتباعه وأهالي القرية جنازته، وسط زغاريد النساء وتصفيق الرجال، معلنين أنهم بهذا الأمر يشيعون موتاهم من كبار الشيوخ والعائلات.

جنازة بالطبل البلدي

شيَّع المئات من أهالي قرية طربمبا التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، جنازة الشيخ رأفت العباسي، أحد شيوخ الطرق الصوفية بالقرية، وتجمع المشيعين حول التابوت الخاص به، وقرعوا الطبول وعزفوا المزمار، وسط زغاريد سيدات القرية، في مشهد جنائزي أشبه بالزفة البلدي.

جنازة الشيخ الصوفي على فيس بوك

عقب الانتهاء من مراسم الدفن والتشييع والعزاء على المقابر، تداول عدد من رواد ومستخدمي «فيس بوك» بالقرية، فيديو لأهالي قرية طربمبا بمركز دمنهور، يشيعون جثمان أحد شيوخ الصوفية بالقرية، ويظهر بالفيديو إطلاق السيدات الزغاريد، فيما قامت مجموعة من أتباع الشيخ الصوفي بقرع الطبول والدفوف والعزف على المزمار.

عائلة المتوفى من حفظة القرآن الكريم

وقال ماجد السيد، أحد أهالي قرية طربمبا، إن المتوفى الذي لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس الأحد، شيخ بإحدى الطرق الصوفية، وله الكثير من المريدين والأتباع خلال حلقات الذكر، وأشار إلى أن معظم عائلة المتوفى من حافظي القرآن الكريم.

وأضاف أن هذه الطريقة شائعة في تشييع الجنازات لدى الطرق الصوفية بالقرية والقرى المجاورة، ويتم أحيانا تخصيص مقام للشيخ المتوفى، إلا أنه لم يتم إعداد مقام للشيخ العباسي حيث تم دفنه في مقابر عائلته.

ذكرى الشيخ العباسي

وذكر أهالي القرية أن هذه العائلة تتسم بالخلق الحسن، وأكدوا أن الشيخ العباسي كان حافظا للقرآن الكريم، وكان يقوم بتلاوته في الجنازات الخاصة بالقرية والقرى المجاورة.