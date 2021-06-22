عاجل.. مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار بـ كولورادو الأمريكية
كتب:
حسن رمضان
01:25 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
عناصر من الشرطة الأمريكية
قُتل شخصان على الأقل في إطلاق نار بضواحي دنفر بولاية كولورادو وهي جزء من غربي الولايات المتحدة، وجنوب غربي البلاد.
وفي 23 مارس الماضي، قتل 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بعد مواجهة استمرت لساعات بين مسلح والشرطة الأمريكية في «سوق كنج سوبرز» للبقالة في كولورادو.
وبث شهود عيان في ذلك الوقت، حادث إطلاق النار على الهواء مباشرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».