عاجل.. مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار بـ كولورادو الأمريكية

قُتل شخصان على الأقل في إطلاق نار بضواحي دنفر بولاية كولورادو وهي جزء من غربي الولايات المتحدة، وجنوب غربي البلاد.

وفي 23 مارس الماضي، قتل 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بعد مواجهة استمرت لساعات بين مسلح والشرطة الأمريكية في «سوق كنج سوبرز» للبقالة في كولورادو.

وبث شهود عيان في ذلك الوقت، حادث إطلاق النار على الهواء مباشرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».