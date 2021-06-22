بأمر القانون.. مرض يعطي الحق للزوجة الطلاق للضرر من زوجها

لم يغفل قانون الأحوال الشخصية وضع حالات تحق للزوجة الطلاق للضرر بناء عليها، حيث حدد قانون الأحوال الشخصية، شروط تطليق الزوجة للضرر من زوجها، والتي جاء من بينها مرض والعنة والحبس وغيرها من الشروط التي تحق للزوجة التطليق للضرر.

شروط تطليق الزوجة للضرر

حدد قانون الأحوال الشخصية، 5 شروط تمكن للزوجة الطلاق للضرر من زوجها، والتي تحق للزوجة التطليق للضرر، والتي جاءت كالأتي:

- وجاء ضمن شروط التطليق للضرر، إصابة الزوج بمرض مثل «البرص»

- كما جاء ضمن الشروط، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة

- ومن بين شروط تطليق الزوجة للضرر: بسبب العنة وعدم حصولها على حقوقها الشرعية.

- وحدد قانون الأحوال الشخصية بأنه لا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة.

- يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل، ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون فعل الزوج يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته

قانون الأحوال الشخصية

وجاء في مواد قانون الأحوال الشخصية، أنه يكون من شروط التطليق لزواج الزوج، التقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وفى حال كانت قد رضيت الزوجة بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، وأنّ تقيم الزوجة الدليل علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً.

كما يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها حال إهانتها أو التعرض لها بالضرب وحال لم تنجح فى إثبات ذلك فشلت فى إثبات الضرر، وكذلك حال لم تنجح الزوجة فى إثبات عدم إنفاق الزوج لا يتوفر شرط الضرر.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، والذي يتضمن عقوبات جديدة بشأن أطراف الأسرة في عدة حالات، خاصة حال امتناع الزوج عن تسليم بيانات الدخل الحقيقي خلال مدة ١٥ يوما، من تاريخ استلام قرار المحكمة، وذلك في حالات الانفصال، وتصل العقوبة وفق القانون الجديد للحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد على عشرين ألف جنيه.