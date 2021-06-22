اعتماد أول مركز تميز لسلامة الغذاء بالجامعات المصرية في جامعة دمنهور

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اعتماد اللائحة المالية والإدارية لمركز بحوث الغذاء التابع لقسم سلامة الغذاء بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور، لتكون لها وحدة حسابية مستقلة الكيان مما يساهم فى زيادة موارد الجامعة، وينعكس بالنفع على الجامعة ويعتبر تحفيزا لهم ويرفع مستوى الآداء والارتقاء بالعمل.

وقال «صالح»، في تصريح صحفي اليوم، إن السند القانوني لتنظيم أحكام هذه اللائحة للتصرف المالي والإداري لمركز بحوث الغذاء، بكلية الطب البيطري، وحدة ذات طابع خاص له استقلاله الفني والمالي والإداري، يرجع إلى قرار مجلس الجامعة رقم 14 بجلسته المنعقدة في 7 يوليو 2020 طبقا لنص المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

وأوضح أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية بالشرق الأوسط في سلامة الغداء، على أن يهدف إلى استخدام الأسلوب العلمي والبحثي في دراسة التغذية وغيرها للتأكد من سلامة غذائها، باعتبارها أحد مصادر الغذاء البشري سواء للاستهلاك المحلي أو رفع جودته فى الأسواق الخارجية، وضمان سلامة استهلاكه، وذلك من خلال تحقيق أهدافه ومنها إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة لطلاب الجامعة والغير.

كما يهدف إلى تقديم الاستشارات التى تتطلبها المجازر ومصانع اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والبيض ومنتجاته والدهون ومنتجاتها أو غيرها من مزارع الماشية والدواجن ومزارع الأسماك، لإجراء الفحص الظاهري أو المعملي وفق المعايير العلمية المحلية والدولية فى هذا المجال، وكذا إجراء البحوث الهادفة إلى تطوير النظم العلمية في مجال سلامة الغذاء لجميع المنشآت الغذائية فى السلسلة الغذائية وفق المعايير الدولية.

بالإضافة إلى توثيق الراوبط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي، عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المختلفة، وتشكيل مجلس الإدارة بمراعاة أحكام المادة 311 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.