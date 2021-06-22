«القوى العاملة» تنفي تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة.. وتحذر هؤلاء

نفت وزارة القوى العاملة، الاتصال تليفونيًا بالمواطنين؛ لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة.

وأصدرت الوزارة، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه: «تحذر وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة، بشأن تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة».

وأكدت الوزارة، عدم قيامها بالاتصال التليفوني بالمواطنين لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف 500 جنيه كمعاش لتلك الفئة، أو لاستقصاء بيانات المواطنين.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المكالمات الوهمية وعدم إعطاء أي بيانات لأي مصدر غير معلوم ومصرح له بجمعها، مشيرة إلى أي بيانات رسمية تُنشر من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم «وزارة القوى العاملة المصرية،» وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg.