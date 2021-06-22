توقعات حالة طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة على السواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 72 ساعة مقبلة، من يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو حتى الخميس 24 يونيو، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لما كشف عنه خبراء الأرصاد، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى22 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.