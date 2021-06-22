بدء تلقي أوراق المرشحين لمجلس إدارة البورصة غدا: الانتخابات 17 يوليو

أعلنت البورصة المصرية، فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية غداً الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وكشفت البورصة، في بيان لها صادر اليوم الثلاثاء، عن المستندات المطلوبة وطلب الترشح كالتالي:

المستندات المطلوبة:

وأعلنت البورصة المصرية في 16 يونيو الجاري، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021 /2025)، وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.

وذكرت أن من يرغب في الترشح عليه تقديم طلب الترشح في مقر البورصة المصرية الكائن في (4 أ شارع الشريفين- وسط البلد - القاهرة) في الفترة من 23 حتى 29 يونيو الجاري، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً، مشددة على أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد قبل أو بعد ذلك الموعد.

وتُعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يوليو المقبل، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات «EGID» الكائن في (القطعة رقم 72 بالقطاع الأول مركز المدينة - مدينة القاهرة الجديدة)، من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساًء.