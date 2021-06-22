أسما شريف منير تكشف حقيقة ارتباطها بالمصور «أنتيكا»: «مش هخبي»

كشفت البلوجر أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، حقيقة ارتباطها من المصور «أنتيكا»، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

ونشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي تجمعها بالمصور «أنتيكا»، معلقة عليها بقولها: «تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة.. أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجوید.. أوعدكم لما ارتبط هعرفكم.. أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب أنکم تفرحولي مش هخبي».

وتابعت: «سيبكوا من الهري ده، إيه الألوان الجامده دي، صيف كما قال الكتاب».

وكانت أسما شريف منير استقبلت موسم الصيف، بجلسة تصوير جديدة، في إحدى المدن الساحلية، وذلك بعدسة المصور «أنتيكا».

يذكر أن أسما شريف منير، أعلنت في شهر أبريل الماضي، انفصالها رسميا عن الفنان محمود حجازي، رسميًا، قائلة: «إحنا كان فيه بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».

وكتبت أسما شريف منير، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب.. بكل احترام.. ونقطة.. ربنا يكرمنا احنا الاتنين.. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».

وعلمت «الوطن» في وقت سابق، من مصادر مقربة أن الفنان محمود حجازي كان حريصًا على محاولة الصلح وتعديل الأمور قبل الوصول الى خطوة الانفصال، ولكن أسما شريف منير أصرت على الانفصال حتى أن «حجازي» لم يحذف الصور التي جمعته بها عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» حتى الآن.

ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، لكنه حتى قبل إعلان أسما شريف منير قرار الانفصال بساعات قليلة كان «حجازي» مصرًا على نفي شائعات الانفصال إلى أن صدمت أسما الجميع بنشر خبر انفصالها.