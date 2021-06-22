أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 3 بنوك بعد قرار «المركزي»

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وترصد «الوطن» أسعار الفائدة على حسابات التوفير في ثلاثة بنوك، هي بنك مصر، والبنم الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB).

سعر الفائدة في البنك الأهلي المصري

جاء العائد الشهر على حسابات التوفير كالتالي:

من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: الفائدة 3% سنويًا على العائد الشهري.

من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: الفائدة 4% سنويًا على العائد الشهري.

من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: الفائدة 4.5% سنويًا على العائد الشهري.

أكثر من نصف مليون جنيه: الفائدة 4.75% سنويا على العائد الشهري.

العائد ربع سنوي:

من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: 3.05% سنويًا.

من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: 4.05% سنويًا.

من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: 4.6% سنويًا.

أكثر من نصف مليون جنيه: 4.85% سنويًا.

العائد نصف سنوي:

من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: 3.10% سنويًا.

من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: 4.10% سنويًا.

من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: 4.65% سنويًا.

أكثر من نصف مليون جنيه: 5% سنويًا.

العائد السنوي:

من 3001 إلى 100.000 جنيه: العائد 3.75%.

من 100.000 إلى 500.000 جنيه : العائد 4.5 %.

أكثر من 500.000 جنيه : العائد 5%.

سعر الفائدة في بنك مصر

جاء العائد الشهري كالتالي:

من 3000 حتى 5000 جنيه: 3.00%.

من 5000 حتى 50 ألف جنيه: 3.25%.

من 50 ألف حتى أقل من 250 ألف جنيه: 3.75%.

من 250 ألف حتى 500 ألف جنيه: 4.25%.

أكثر من 500 ألف جنيه: 4.75%.

العائد ربع سنوي:

من 3000 حتى 5000 جنيه: 3.25%.

من 5000 حتى 50 ألف جنيه: 3.50%.

من 50 ألف حتى أقل من 250 ألف جنيه: 4.00%.

من 250 ألف حتى 500 ألف جنيه: 4.50%.

أكثر من 500 ألف جنيه: 5.00%.

العائد نصف سنوي:

من 3000 حتى 5000 جنيه: 3.375%.

من 5000 حتى 50 ألف جنيه: 3.625%.

من 50 ألف حتى أقل من 250 ألف جنيه: 4.125%.

من 250 ألف حتى 500 ألف جنيه: 4.625%.

أكثر من 500 ألف جنيه: 5.125%.

العائد السنوي:

من 3000 حتى 5000 جنيه: 3.50%.

من 5000 حتى 50 ألف جنيه: 3.75%.

من 50 ألف حتى أقل من 250 ألف جنيه: 4.25%.

من 250 ألف حتى 500 ألف جنيه: 4.75%.

أكثر من 500 ألف جنيه: 5.25%.

سعر الفائدة في البنك التجاري الدولي

جاء العائد اليومي كالتالي:

من 50,000 إلى 499,999 جنيه عائد ربع سنوي 3.5%.

من 500,000 إلى 1,999,999 جنيه عائد ربع سنوي 5.75%.

من 2000,000 إلى 9,999,999 جنيه عائد ربع سنوي 7%.

أكثر من 10 مليون جنيه عائد ربع سنوي 7.5%.

العائد شهري:

من 50,000 إلى 499,999 جنيه عائد شهري 3.25%.

من 500,000 إلى 1,999,999 جنيه عائد شهري 5.5%.

من 2000,000 إلى 9,999,999 جنيه عائد شهري 6.75%.

أكثر من 10 مليون جنيه عائد شهري 7.25%.

العائد ربع سنوي:

من 50,000 إلى 499,999 جنيه عائد يومي 0.75%.

من 500,000 إلى 1,999,999 جنيه عائد يومي 2.75%.

من 2000,000 إلى 9,999,999 جنيه عائد يومي 5.25%.

أكثر من 10 مليون جنيه عائد يومي 6.25%.