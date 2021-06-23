«لو مش واضحة».. كيفية معرفة تاريخ انتهاء الصلاحية في المنتجات والأدوية

يحرص الكثيرون على النظر إلى تاريخ الإنتاج والصلاحية عند شراء الطعام أو الشراب أو حتى الدواء خاصة إذا كنا سنخزنها في المنزل.

ويتعرض البعض منا إلى نسيان تاريخ انتهاء الصلاحية خاصة إذا لم يكن مدونا على المنتج، وبعد مرور فترة من الزمن على تواجد المنتج في المنزل، ما يجعلنا في حيرة لكيفية معرفة تاريخ انتهاء صلاحيته لأن المنتجات الحيوانية أو المنتجات العضوية أو المكياج عندما تنتهي صلاحيتها تصبح ضارة بصحة الإنسان.

طرق معرفة تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات

هناك تطبيق يسمى «BEEP»، ويُقرأ عن طريق الباركود من خلال التطبيق كل منتج.

وتقوم فكرة التطبيق على معرفة تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الفريدة، كما يقوم بالتذكير عند اقتراب انقضاء موعد انتهاء الصلاحية عبر الإشعارات.

ونستطيع إدخال المنتجات بشكل يدوي فيه أو عن طريق قراءة الباركود في الكاميرا وإدخال تاريخ الانتهاء، وإضافة اسم فريد من اختيارك انت.

بعد ذلك سوف يبقيك التطبيق على دراية بكل منتج يقترب موعد انتهاء صلاحيته بعدة أيام حتى لا تتناوله أو تستخدمه وتعرض حياتك للخطر، حيث يحذرك التطبيق دائما وأبدا كي لا تقع في هذه الغلطة.

ولا يستطيع التطبيق أن يكشف أي تاريخ منتج تلقائيا، ما لم تقم أنت بقراءة الباركود للمنتج عن طريق التطبيق.

خطوات عمل التطبيق

قراءة الباركود على ظهر المنتج عن طريق الكاميرا.

سيسألك عن تاريخ الانتهاء، لتقوم بقراءة التاريخ المكتوب على المنتج في حقل تاريخ الصلاحية.

قم بإدخال اسم للمنتج كي تتذكره لاحقاً عند قراءته في الإشعارات، عندما يرسل لك التطبيق أي إشعارات.

قم بالتقاط صورة للمنتج أيضا في خانة الصور كي تتعرف عليه لاحقاً.

ويستخدم الباركود للتعرف على المنتجات كلها يمكنك إضافة أقسام ووضع كل شيء بقسم معين كي لا يختلط عليك الأمر.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط.