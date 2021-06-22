لماذا يمنع المرضى من طلاء الأظافر وارتداء الحلي بغرف العمليات؟.. طبيب يوضح

تساؤلات كثيرة من المرضى المقبلين على إجراء الجراحات أيًا كان نوعها سواء كانت جراحات باطنة، عيون، عظام، أورام أو حتى ولادة عن سبب تجريد المقبلين على العمليات من ملابسهم وجميع متعلقاتهم بما فيها رابطة الشعر والدبلة قبل خضوعهم للجراحة، ولماذا تُمنع المريضات من طلاء أظافرهن أو إطالتها أو وضع أظافر صناعية ورموش قبل الجراحات.. أسئلة يجيب عنها الدكتورمجدي بدران أستاذ المناعة عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، كالآتي:

طلاء الأظافر

طلاء الأظافر تعيق عمل جهاز يستخدم لقياس معدل نبضات القلب ومقدار تشبع الدم بالأكسجين، والذي يُوضع للمريض قبل إجراء العملية بإحدى نهايات الأصابع، نظرًا لأن الجهاز يعمل على القياس من خلال نبضات ضوئية تخترق الإصبع، وفي حال وجود عائق كطلاء الأظافر والأكريليك والأظافر الصناعية.

الحلي والدبلة والرموش

أما عن سبب منع ارتداء أي حلي وخاصة الدبل والأقراط، يقول«بدران» إن كانت الحلي عمومًا مغلقة بإحكام، فيمنع أيضًا ارتداؤه لسببين أولهما أن المعادن جيدة التوصيل للكهرباء؛ وتمثل الحلي المعدنية نقاط تفريغ للشحنات الكهربائية الناتجة عن «الكي الكهربي» الذي يستخدم في كثير من الجراحات، موضحًا أن ذلك يترتب عليه إصابة المريضة بحروق في أماكن تواجد الحلي.

أما السبب الثاني فهو أن كثيرًا من المرضى تتورم أطرافهم بعد العمليات الجراحية لفترة وجيزة؛ مما يرفع من احتمالية تضخم الأصابع واحتجاز الدم بخلاف ما قد يحدث من حركات لا إرادية للمرضى عقب الإفاقة واتصالهم بأجهزة قياس النبض والتنفيس، مما يجعل بوجود احتمالية لأن يعلق أحد الأسلاك بتلك الحلي، وهو ما يشكل خطورة على حياة المرضى الخاضعين للعمليات المختلفة أو على أقل تقدير تسبب لهم الضرر.