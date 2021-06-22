تعرف على أجر من مات له ولد وصبر عليه.. وهل يشتاق الطفل المتوفي لوالديه؟

فقدان الابن من المصائب الصعبة واللحظات المؤلمة التي يمر بها البعض، ولكن إذا تعرفت على أجر من مات له ولد وصبر عليه.. وهل الطفل الميت يعرف والديه؟ ربما يكون الأمر أقل وجعًا وحزنًا، فهناك أجرًا لمن فقد ولده.

أجر من مات له طفل

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن هناك أجرًا لمن مات له طفلا، موضحة أن موت الابن والابنة في الطفولة هو ابتلاء يصاب به الكثير من الأمهات، ويحتاج لصبر.

هل يشتاق الطفل الميت لوالديه؟

وأضافت «نصير» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الله يؤجر الأم التي حملته وتمنت أن تربيه، وفقدت هذا الجزء من جسمها، موضحة أن هناك أقوال في هذا الشأن لأن الطفل الذي يموت يكون شفيعًا لوالديه يوم القيامة.

دعاء موت الطفل الصغير

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، اللهم برحمتك آته الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه..اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

كلمات عن موت طفل صغير

لا شك أن فقدان الابن هو شيء لا يمكن وصفه، ولكن هناك بعض الكلمات التي ربما تعبر عن ذلك:

ندعو الله أن يلهم الوالدين صبراً طويلاً على فراقه ويجمعهم به بالفردوس الأعلى.

افتقدك ولدي الحبيب فكم أشعر بالوحدة من بعدك.. افتقدك يا ولدي.

انطفأ قلبي برحيلك يا ولدي، فقدانك كان من أعظم المصائب وأحتسبك عند الله شهيدًا وجمعني الله بك في جنات النعيم.

عبارات مواساة

لا حول ولا قوة الا بالله عظم الله أجركم ورحم الله طفلكم رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته وجعله شفيعا لوالدية يوم القيامة.

اسأل الله أن يكون ولدك شفيعا لك.. وليرزقك الله الصبر.

عظم الله أجرك في طفلك، فمن أعطاك إياه هو من أمر بقبض روحه.

صبرًا جميل والله المستعان.. دموعك سيمسحها طفلك على عتبات الجنة.