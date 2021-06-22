ذبح الوعول في السعودية.. النيابة تحذر من عقوبات السجن والغرامة «فيديو»

ضجة كبيرة أثارها مقطعان للفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ذبح الوعول في السعودية، فيما حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 30 مليون ريال سعودي أي ما يوزاي 8 ملايين دولار أمريكي.

وحول مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه قيام 3 أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة إن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على الأشخاص الثلاثة، الذين قاموا بـ«ذبح الوعول في السعودية».

النيابة العامة: 3 أشخاص قاموا بذبح الوعول في السعودية

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أنهم «مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر»، وتابع بالقول إنه تم «إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة السعودية»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

#يحدث_الآن بمحافظة بلجرشي بدء اطلاق عدد من الوعول البرية برعاية من سعادة وكيل #إمارة_الباحة والذي وبتنظيم من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية بمحافظة #بلجرشي pic.twitter.com/uUsV8dLvTq — ياسرالغامدي (@ghamd_zahran) June 19, 2021

وعن الفيديو الآخر، المتداول لذبح وسلخ أحد الوعول في المملكة العربية السعودية، قال مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية «الحياة الفطرية» أحمد البوق، في تصريحات لقناة «روتانا خليجية»، إن مقطع الفيديو يبدو قديما، ولكن يتم التحقق منه بشكل أكبر حاليا للبت في صحته، مضيفًا أنه في حال ثبوت صحة الفيديو سيتم التعامل معه وإحالته للجهات المعنية.

تُعزز الحماية الجنائية المنوطة بـ #النيابة_العامة من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، والإخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/Xah7re5VCc — النيابة العامة (@bip_ksa) June 20, 2021

وفي غضون ذلك، حذرت النيابة العامة في الملكة العربية السعودية، عبر حسابها على تويتر، من قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وقالت إن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.

ذبح الوعول في السعودية أثار استياء أهالي الباحة

من جانبهم طالب عدد من أهالي الباحة في المملكة العربية السعودية باستحداث قوات الأمن البيئي في المنطقة لحماية بيئة المنطقة النباتية والحيوانية، والتي لم تشاهد بشكل ميداني حتى الآن، حيث تكثر بها الغابات والحيوانات التي تحرص عليها الدولة وتحميها.